2019-05-26T12:09:24+03:00
Общество

Белгород перейдет на цифровое вещание 3 июня

Горожане получат доступ к 20-ти телеканалам и трем радио в HD качестве
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В рамках третьего этапа создания в России единого цифрового информационного пространства Белгород перейдет на цифровое вещание. Горожане получат доступ к 20-ти обязательным телеканалам и трем радио в HD качестве. В список вошли «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «Культура», «НТВ», «Матч», «5 канал», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ», «Рен ТВ», «Спас», «Пятница», «СТС», «Домашний», «ТВ 3», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз.ТВ», а также «Радио России», «Маяк», «Вести FM».

Нововведение коснется обладателей аналогового телевидения, которые на своем экране видят литеру А. Для тех же, кто смотрит спутниковое или кабельное ТВ, никаких изменений не произойдет.

Как сообщает администрация города, Белгород полностью готов к переходу на цифровое вещание. Необходимые работы проводятся в плановом режиме и завершатся в ближайшее время. Малоимущим горожанам окажут единовременную помочь для покупки цифровой приставки. Добавим, что пригласить волонтера для настройки техники или получить консультация можно по телефонам горячей линии: 8-800-220-20-02 и 8-800-707-10-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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