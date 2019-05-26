2019-05-26T11:54:31+03:00
Происшествия

Еще в двух взятках обвиняют заведующего подростковым отделением наркодиспансера в Белгородской области

Следователи выяснили, что врач неоднократно брал деньги за снятие с учета или непостановку на него
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт СУ СКР по Белгородской области.фото: сайт СУ СКР по Белгородской области.
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Дополнительные эпизоды выявили старооскольские следователи в ходе расследования дела по обвинению заведующего подростковым отделением местного наркологического диспансера.

Напомним, 31 марта 2019-го в отношении врача возбудили уголовное дело по факту получения через посредника взятки в сумме 35 тысяч рублей. За эти деньги заведующий обещал снять человека с профилактического учета в медучреждении. Кроме того, во время обыска в доме обвиняемого силовики нашли наркотики.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области, сейчас следователи установили еще два эпизода. Выяснилось, что в декабре 2018-го и феврале 2019 года заведующий получил от двух жителей Старого Оскола по 15 тысяч рублей за непостановку на учет в наркологический диспансер. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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