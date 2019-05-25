В Белгороде у бывшего замначальника полиции забрали права за пьяную езду

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-25T13:16:12+03:00

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В Белгороде бывший замначальника полиции Сергей Власенко лишился водительского удостоверения на 1 год и 8 месяцев за пьяную езду. Также экс-полицейский заплатит штраф 30 тысяч рублей в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Инцидент произошел 11 мая. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял замначальника УМВД города Белгород. При проверке документов полицейские заметили, что водитель пьян, позже после прохождения медицинского освидетельствования наличие алкоголя в крови подтвердилось.

Суд признал Сергея Власенко виновным в совершении административного правонарушения по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ. Его лишили должности и назначили наказание в виде лишения прав и штрафа. Постановление не уступило в законную силу, может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU