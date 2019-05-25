2019-05-25T10:47:08+03:00
Общество

В Белгородской области водителя оштрафовали за неправильную парковку после видео в соцсети

Житель города Строитель заплатит 500 рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгородской области водителя «Рено» оштрафовали за парковку в неположенном месте после видео в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на одной из улиц города Строитель. Мужчина припарковал свое авто так, что создал неудобства пешеходам. Интернет-пользователи засняли это на видео. Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили запись, сопровождающуюся фотоматериалом, и установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний местный житель.

В настоящее время он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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