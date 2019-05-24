2019-05-24T17:01:27+03:00
Общество

В Белгородской области местные жители сами начали очищать русло реки Ворсклы

Сельчане из Гора-Подол ликвидировали один из заторов
Юлия ДИДЕНКО
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Местные жители села Гора-Подол самостоятельно начали очищать русло реки Ворсклы, что протекает по всему Грайворонскому округу. Сельчане уже ликвидировали один из заторов.

Первое скопление упавших деревьев разобрали благодаря привлечению тяжелой техники - подъёмного крана. Впереди - устранение ещё шести крупных заторов. Одновременно берега реки будут освобождены от скопившегося за зиму сухостоя. Участок русла на сельской территории будет полностью очищен от мусора и заторов к 1 августа.

- Трудное, но важное дело, и его во что бы то ни стало необходимо сделать. Без помощи добровольцев здесь не обойтись. Заботясь о чистоте водоема, мы создаём более благоприятные условия для отдыха своих людей, а также создаем необходимые условия для оздоровления реки. Интенсивное движение воды поможет водоему самостоятельно справляться с различными проблемами и поддержит его нормальное существование, - сказал глава Гора-Подольской территориальной администрации Дмитрий Корпусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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