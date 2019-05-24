«Ростелеком» покажет концерт «Классика на Дворцовой» с Анной Нетребко и звездами мировой оперы

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-24T16:10:16+03:00

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26 мая на главной площади Северной столицы выступят звезды мировой оперы, а «Ростелеком» покажет гала-концерт, а также эксклюзивный трехсерийный фильм, посвященный закулисью проекта.

Подписчики «Интерактивного ТВ» и мультимедийной платформы Wink познакомятся с лучшими выступлениями за семь лет существования проекта, узнают секреты закулисья и увидят сам гала-концерт с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Рене Барбера, Артуро Чакон-Крус, Марии Алеида и других звезд оперной сцены. Трансляция пройдет на телеканале «Все ТВ» 26 мая в 21.00 по московскому времени, с 27 мая все серии фильма будут доступны бесплатно в библиотеке Wink для просмотра в любое удобное время на любом устройстве.

- «Ростелеком» уделяет большое внимание сохранению культурного наследия и поддержке классического искусства. «Классика на Дворцовой» — уникальное событие в культурной жизни не только города, но и всей страны. Мы объединили цифровые технологии и классику, чтобы наши клиенты увидели уникальное событие в высоком качестве. Уверен, подписчики «Интерактивного ТВ» и Wink по достоинству оценят нашу классическую трилогию, — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Чтобы получить доступ к ТВ- и видеоконтенту, необходимо пройти простую регистрацию в мобильном приложении на Android, iOS, приложении Smart TV или на сайте www.wink.rt.ru.

Узнать подробнее об «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink можно на сайте компании www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100-0-800.

ИСТОЧНИК KP.RU