Со счета белгородской УК приставы списали больше 31 миллиона за долги по кредиту

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-24T15:34:42+03:00

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Белгородские судебные приставы списали с банковского счета «УК Трансюжстрой» задолженности по кредиту в размере 30 млн 500 тыс. рублей. Такое решение принял арбитражный суд Москвы, так как в установленный срок долг не был погашен. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону в пятницу, 24 мая.

Чтобы установить имущественное положение должника были направлены запросы в кредитные и регистрирующие организации. Получив положительные ответы приставы запретили регистрационные действия в отношении транспорта управляющей компании, арестовали счета.

Обратив взыскание на денежные средства должника, приставы списали задолженность по кредиту в полном объеме. Сумма исполнительского сбора составила 1 миллион 58 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU