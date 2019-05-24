Со счета белгородской УК приставы списали больше 31 миллиона за долги по кредиту
Белгородские судебные приставы списали с банковского счета «УК Трансюжстрой» задолженности по кредиту в размере 30 млн 500 тыс. рублей. Такое решение принял арбитражный суд Москвы, так как в установленный срок долг не был погашен. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону в пятницу, 24 мая.
Чтобы установить имущественное положение должника были направлены запросы в кредитные и регистрирующие организации. Получив положительные ответы приставы запретили регистрационные действия в отношении транспорта управляющей компании, арестовали счета.
Обратив взыскание на денежные средства должника, приставы списали задолженность по кредиту в полном объеме. Сумма исполнительского сбора составила 1 миллион 58 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU