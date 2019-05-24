2019-05-24T15:34:42+03:00
Происшествия

Со счета белгородской УК приставы списали больше 31 миллиона за долги по кредиту

Также пристав-исполнитель вынес запрет на совершение регистрационных действий транспорта должника
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Сумма исполнительского сбора составила 1 миллион 58 тысяч рублей.Сумма исполнительского сбора составила 1 миллион 58 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Белгородские судебные приставы списали с банковского счета «УК Трансюжстрой» задолженности по кредиту в размере 30 млн 500 тыс. рублей. Такое решение принял арбитражный суд Москвы, так как в установленный срок долг не был погашен. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону в пятницу, 24 мая.

Чтобы установить имущественное положение должника были направлены запросы в кредитные и регистрирующие организации. Получив положительные ответы приставы запретили регистрационные действия в отношении транспорта управляющей компании, арестовали счета.

Обратив взыскание на денежные средства должника, приставы списали задолженность по кредиту в полном объеме. Сумма исполнительского сбора составила 1 миллион 58 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области местные жители сами начали очищать русло реки Ворсклы
В Белгороде с 27 по 31 мая пройдут плановые отключения электроэнергии
«Ростелеком» покажет концерт «Классика на Дворцовой» с Анной Нетребко и звездами мировой оперы
В Белгороде конфликт между пенсионерами закончился поножовщиной
В Белгороде мужчина напал на 85-летнюю пенсионерку и отобрал у нее кошелек
В Белгородской области пограничники задержали 7000 утят
В Белгородской области снесли больше 30 незаконных пристроек
В Белгороде водитель иномарки влетел в ограждение
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
В Белгородской области бывший почтальон украла 370 тысяч рублей
Белгородские судебные приставы приостановили деятельность стриптиз-бара
Карту банка «Открытие» можно пополнить в банкоматах «Альфа-Банка» без комиссии
Сбербанк подвел итоги работы с АПК