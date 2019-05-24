В Белгороде мужчина напал на 85-летнюю пенсионерку и отобрал у нее кошелек

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-24T13:23:19+03:00

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В Белгороде поймали ограбившего 85-летнюю пенсионерку мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 24 мая.

Инцидент произошел в одном из городских дворов. Мужчина заметил пенсионерку с сумкой и решил ее ограбить. Он подошел к ней и приставил к горлу пустой шприц. Женщина начала сопротивляться, после чего злоумышленник ударил ее кулаком по голове и забрал кошелек, в котором находились пять тысяч рублей. Горожанка обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 59-летний местный житель. Его задержали. В отделе полиции он признал вину и сказал, что похищенное уже успел потратить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU