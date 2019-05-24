2019-05-24T12:26:59+03:00
Общество

В Белгородской области пограничники задержали 7000 утят

Это уже второй случай незаконного ввоза домашней птицы за месяц
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской области.фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской области.
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В Грайворонском районе пограничники предотвратили незаконный ввоз молодняка домашней птицы с территории Украины. Житель Липецкой области собирался вывезти около 7000 утят в Россию, чтобы потом продать. Документов на птицу у мужчины не было.

В мае это уже второй подобный случай у государственной границы в Грайворонском районе. Напомним, 14 мая пограничники также предотвратили попытку незаконного ввоза домашней птицы. Тогда были задержаны 4700 голов утят.

ПУ ФСБ РФ по Белгородской области в очередной раз предупреждает белгородцев: не повергайте опасности регион и его жителей! Попытки переправить санкционный товар с сопредельного государства могут окончиться плачевно: в приграничных районах Украины отмечается критическое состояние противоэпизоотической обстановки и можно занести оттуда различные заболевания. Об этом регулярно сообщается, в том числе и в СМИ. Но, к сожалению, жажда наживы у некоторых личностей пока оказывается сильнее инстинкта самосохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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