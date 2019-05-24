В Белгороде водитель иномарки влетел в ограждение
23-летний парень не справился с управлением
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Белгородской области.
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В Белгороде 23-летний водитель «Тойоты» на большой скорости влетел в ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 24 мая.
Инцидент произошел накануне около трех часов дня. Парень ехал по улице Студенческой, превысил скорость, не справился с управлением и протаранил дорожное ограждение. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Всего за сутки на территории области совершено два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU