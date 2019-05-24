2019-05-24T10:26:11+03:00
Происшествия

В Белгородской области бывший почтальон украла 370 тысяч рублей

Экс-сотрудницу приговорили к двум годам исправительных работ
Юлия ДИДЕНКО
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Женщина признала свою вину.Женщина признала свою вину.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Ракитянском районном суде к двум годам исправительных работ приговорили бывшего начальника передвижного отделения почтовой связи за хищение социальных выплат на 370 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области накануне.

Выяснилось, что под контролем 35-летней местной жительницы были деньги для выплаты пособий, пенсий, других социальных выплат, поступавшие платежи за почтовые услуги, а также другие платежи. С 20 февраля по 21 декабря 2018 года женщина вносила в отчетную документацию недостоверные и неполные сведения, таким образом она присвоила около 370 тысяч рублей.

На сотрудницу возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Дело рассматривали в особом порядке, подсудимая вины не отрицала.

- С учетом мнения государственного обвинителя, подсудимой назначено наказание в виде исправительных работ на два года с удержанием пяти процентов из заработка в доход государства. Также судом удовлетворены в полном объеме заявленные ФГУП «Почта России» требования о возмещении вреда, причиненного преступлением, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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