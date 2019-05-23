Белгородец заплатит крупный штраф за взятку за помощь при покупки земельного участка

СЕГОДНЯ 17:16 2019-05-23T17:16:47+03:00

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В Белгородской области начальник юридического департамента компании «Эдвансд Фарма» заплатит штраф 1 миллион 100 тысяч рублей.за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выяснилось, что мужчина с апреля 2018 года вместе с сообщниками передал должностному лицу более миллиона рублей взятки за помощь в покупке земельного участка. На него возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 291.1 УК РФ.

В Свердловском районном суде мужчину признали виновным в совершении преступления. Он признал свою вину и теперь заплатит крупный штраф. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU