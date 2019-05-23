2019-05-23T17:02:03+03:00
Происшествия

В Белгородской области оштрафовали чиновника, подслушивающего телефонные разговоры коллег

Экс-начальник регионального административно-хозяйственного подразделения управления Росреестра заплатит 100 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Услышанную информацию мужчина передавал руководителям организации.Услышанную информацию мужчина передавал руководителям организации.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Белгородской области экс-начальник регионального административно-хозяйственного подразделения управления Росреестра заплатит 100 тысяч рублей штрафа за подслушивание телефонных разговоров своих коллег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ по региону.

Выяснилось, что мужчина полгода прослушивал телефонные переговоры нескольких сотрудников Росреестра, а затем передавал информацию руководителям организации, которых в настоящее время освободили от занимаемых должностей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

Свердловский районный суд признал мужчину виновным. Он заплатит 100 тысяч рублей штрафа и компенсирует вред пострадавшей стороне. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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