2019-05-23T16:48:56+03:00
Происшествия

В Белгородской области на пожаре погибли двое мужчин

ЧП случилось в селе Долгом Вейделевского района
Юлия ДИДЕНКО
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По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В селе Долгом Вейделевского района на пожаре погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области в четверг, 23 мая.

О задымлении в частном жилом доме по улице Заречной в дежурно-диспетчерскую службу сообщили в 4.59 утра. На место выехала добровольная пожарная команда села Должанского.

Огонь повредил вещи и мебель. В доме спасатели нашли тела двух погибших мужчин 1958 и 1980 годов рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

На месте работали 6 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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