В Белгородской области ищут 23-летнего парня

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-23T16:34:44+03:00

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В Белгородской области почти месяц не могут найти 23-летнего Сергея Белозерского. Парень ушел из дома в поселке Новосадовом 3 мая. С тех пор родные и близкие потеряли с ним связь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 23 мая.

Пропавшему на вид 18-20 лет. У него худощавое телосложение, рост около 170 см, русые волосы, серые глаза. В день исчезновения Сергей Белозерский был одет в белую футболку, темно-синие рваные джинсы, кроссовки черного цвета, куртка весенняя с капюшоном черного цвета. При себе имел сумку с вещами и документы, удостоверяющие личность.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно, о местонахождении парня, сообщить в ОМВД России по Белгородскому району по телефонам: 8 (4722) 51-77-16, 51-46-16, 8 909 208-33-52.

ИСТОЧНИК KP.RU