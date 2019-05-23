2019-05-23T15:50:16+03:00
Происшествия

В Белгороде поймали укравшего чужие деньги из банкомата мужчину

На него возбудили уголовное дело
Юлия ДИДЕНКО
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Мужчина похитил 20 тысяч рублей.Мужчина похитил 20 тысяч рублей.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде в полицию обратился 55-летний местный житель. Он рассказал, что у него украли 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 23 мая.

Инцидент произошел, когда мужчина снимал деньги в банкомате. Терминал долго не выдавал нужную сумму. Не убедившись в завершении операции, горожанин решил сходить за очками в машину и попробовать еще раз. Подозреваемый стоял в очереди за 55-летним местным жителем. Увидев, что в раздатчике купюр находятся деньги, он похитил их, после чего стал выполнять операцию уже со своей картой. Когда к нему подошел потерпевший, мужчина сказал, что никаких денег не видел и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Его задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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