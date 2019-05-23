В Белгородской области приятель женщины угнал у нее машину

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-23T15:03:16+03:00

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В Белгородской области полицейские поймали угонщика ВАЗа. 27-летний житель Чернянского района захотел покататься по поселку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 23 мая.

Накануне в полицию обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что ночью у нее угнали «ВАЗ-2114». Правоохранители провели проверку и выяснили, что в этот день в гости к потерпевшей приходил ее знакомый. После застолья женщина отправилась спать. Воспользовавшись ситуацией, мужчина взял ключи от ее автомобиля, завел машину и уехал кататься по поселку. Заехав в магазин, мужчина купил спиртного и остался в машине слушать музыку, где и был обнаружен полицейскими.

Группой дознания ОМВД России по Чернянскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (Угон). Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU