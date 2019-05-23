Белгородцам предлагают поддержать семилетнюю Лизу Макарову на Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-23T14:06:59+03:00

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Ежегодный Всероссийский конкурс «Полицейский Дядя Степа» по традиции проходит в преддверии Дня защиты детей. Свои работы на суд жюри предоставили юные мастер из всех уголков страны – победители регионального этапа. Поделки сделаны из различных материалов – гипс, картон, пластилин, глина, текстиль и так далее.

Свой маленький шедевр на конкурс предоставила 7-летяя жительница Белгородской области Лиза Макарова. Жители региона могут поддержать девочку, поучаствовав в онлайн-голосовании на сайте МВД России. Для этого надо перейти по ссылке, авторизоваться через соцсеть и кликнуть на сердечко.

ИСТОЧНИК KP.RU