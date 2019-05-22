Под Белгородом 19-летний водитель «Рено» погиб, врезавшись в опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-22T15:01:09+03:00

Еще один парень 17-ти лет в больнице

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Авария в Шебекино закончилась смертью 19-летнего парня. По предварительным данным, вчера вечером в 21.40 парень 19-ти лет ехал на «Рено Сандеро» со стороны ул. Нежегольское шоссе в сторону ул. Харьковская. Молодой человек не рассчитал скорость, из-за чего не справился с управлением, слетел на обочину и срезался в опору ЛЭП.

Как сообщили в УМВД по Белгородской области, от полученных телесных повреждений водитель скончался, а его 17-летний пассажир с различными травмами оказался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU