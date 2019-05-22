Пропавшего в Белгородской области трехлетнего малыша нашли в траве у водоема
Драматичная история произошла в поселке Уразово Валуйского района. Вечером 20 мая - в 21.20 - 51-летняя женщина сообщила правоохранителям об исчезновении трехлетнего внука. По предварительным данным, бабушка вместе с малышом была в гостях у знакомых. Пока взрослые разговаривали, ребенок играл с друзьями в прятки в саду. Во время игры дети не смогли найти младшего товарища и сразу рассказали об этом родителям. Самостоятельные поиски не дали результата, тогда взрослые обратились в полицию. На поиски ребенка отправили больше сотни стражей порядка, а также представители администрации и общественность.
- Малыша искали за частными домами на лугу, где протекает река «Оскол». Обследовали буквально каждый сантиметр местности. Спустя пять часов поисков, мальчика удалось найти в траве около водоема. Местные жители услышали плач ребенка и кинулись на помощь. Первое, что сказал промокший от росы и замерзший трехлетний малыш своим спасителям: «Лягушки, ква-ква», - рассказали в УМВД по Белгородской области.
После малыша вместе с мамой доставили в больницу на обследование. Сейчас мальчик уже дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В Валуйском районе в поселке Уразово нашли трехлетнего малыша.Видео: УМВД по Белгородской области
ИСТОЧНИК KP.RU