2019-05-22T14:43:32+03:00
Происшествия

В Белгороде на улице Горького нашли тело 45-летней женщины

Следователи начали проверку по факту случившегося
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Белгороде на улице Горького нашли тело женщины. Об инциденте сначала сообщили в социальных сетях. Очевидцы рассказали, что рядом с трупом лежал нож. Позже информацию подтвердили в СУ СУ СКР по Белгородской области. Обстоятельства и подробности случившегося в ведомстве не стали уточнять. Добавили, что погибшая была 1974 года рождения, т.е. в 2019-м женщине исполнилось бы 45-лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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