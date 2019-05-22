СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-22T14:07:31+03:00

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В Белгороде сбили 53-летнюю женщину на «зебре». Как рассказали в УМВД по Белгородской области, 21 мая в девять утра 21-летний водитель «Дэу Нексия» двигался по ул. Кн. Волковой в направлении ул. К. Заслонова и сбил горожанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

А в Белгородском районе в этот же день в 13 часов 10 минут на 4 км автодороги «Белгород-Никольское» 41-летний водитель «Рено Логан», двигаясь от Белгорода в направлении села Никольское, сбил 18-летнего юношу. Парень также переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Медики госпитализировали молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU