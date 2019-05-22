В Белгородской области сразу три мотоциклиста оказались в больнице после ДТП

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-22T13:58:18+03:00

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Авария с мотоциклом произошла в Старом Осколе. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 21 мая в половину одиннадцатого вечера на 2 км автодороги «Обход г. Старый Оскол» 37-летний водитель на «ГАЗ-2775-01» не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Хонда». Им управлял 28-летний парень. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Аналогичная авария случилось в Алексеевке. В 19 часов 15 минут 59-летний водитель на «Ладе Ларгус» на перекрестке ул. Л. Толстого - Ст. Разина не предоставил преимущества мотоциклу «Кавасаки», которым управлял 34-летний мужчина, и случилось ДТП. В результате - мотоциклист оказался в больнице с телесными повреждениями.

А в Белгородском районе в 19 часов 00 минут на автодороге «Зозули-Беленькое» 39-летний водитель на мотоцикле Dadyw DD125E, двигаясь со стороны с. Зозули в направлении с. Беленькое, превысил скорость и врезался в сигнальные столбы. Мужчина также попал в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU