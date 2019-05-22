В Белгороде запретят движение по улице Чумичова

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-22T13:37:39+03:00

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В Белгороде запретят движение по улице Николая Чумичова. На участке от Народного бульвара до Белгородского проспекта ограничения продлятся с 00:00 часов 22 мая до 23:00 часов 26 мая. Возможный маршрут объезда: Народный бульвар - ул. Князя Трубецкого - Белгородский проспект.

С 00:00 часов 25 мая до 23:00 часов 29 мая будет запрещено движение от Гражданского пр-та до ул. Победы. Водителям предлагается путь объезда по Гражданскому пр-ту – ул. Попова – ул. Победы.

Также движение перекроют на участке от пр-та Славы до Гражданского пр-та с 00:00 часов 28 мая до одиннадцати часов вечера 31 мая. Объездной маршрут: пр-т Славы – ул. Кн. Трубецкого – Гражданский пр-т.

С 00:00 часов 31 мая до 23:00 3 июня движение транспорта будет запрещено по ул. Н. Чумичова от ул. Преображенская до пр-та Славы. Возможный маршрут объезда: ул. Преображенская – ул. Попова – пр-т Славы.

Движение от Народного бульвара до ул. Преображенская запретят с 00:00 часов 3 июня до 23:00 часов 6 июня. Водителям предлагается путь объезда по Белгородскому пр-ту - ул. Попова - ул. Преображенская.

С 00:00 часов 6 июня до 23:00 часов 10 июня перекроют движение от Белгородского пр-та до Народного бульвара. Движение рекомендуется осуществлять по объездному маршруту: Белгородский пр-т - ул. Попова - пр-т Славы.

Также движение транспорта запретят от ул. Преображенской до Народно бульвара с 00:00 часов 10 июня до 23:00 часов 15 июня. Возможный маршрут объезда: ул. Преображенская – ул. Князя Трубецкого.

ИСТОЧНИК KP.RU