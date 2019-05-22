В Белгородской области задержали нарушителя границы

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-22T12:52:51+03:00

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В районе населенного пункта Грузское Борисовского района Белгородской области 17 мая этого года пограничники задержали нарушителя. Им оказался мужчина 1989 года рождения. При себе у молодого человека был паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики.

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской области.

По словам правонарушителя, он пересек государственную границу в обход установленных пунктов пропуска из Украины в Россию в поисках лучших условий жизни. Позже было установлено, что задержанному навсегда запрещен въезд в Россию. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Руководство Пограничного управления призывает граждан информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону: (4722) 508-515.

ИСТОЧНИК KP.RU