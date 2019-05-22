Старооскольские приставы защитили права тружеников
С начала года на исполнении у приставов находилось 265 производств о взыскании с комбината строительных материалов задолженности по заработной плате. Общая ее сумма составила 5 миллионов 843 тысячи рублей.
Не единожды сотрудники Старооскольского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области пытались взывать к ответственности работодателя. Однако в итоге пришлось принимать меры принудительного исполнения. Было вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении автотранспорта комбината, все поступления на его расчетные счета уходили в счет долга, а на недвижимое имущество наложили арест.
Проведя торги, основную часть имущества удалось реализовать, а полученные деньги пошли на погашение долга перед коллективом предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU