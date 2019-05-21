2019-05-21T17:30:34+03:00
Происшествия

Подорвавшийся белгородец предположительно пытался распилить взрыватель от боеприпаса

Полиция назвала предполагаемую причину происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Напомним, ЧП случилось около 12 часов 20 минут 21 мая на улице Студенческая в Белгороде. По информации неофициальных источников, в помещении, где произошел взрыв, находится пункт приема металла.

По предварительным данным, мужчина 1971 года принес туда предмет, конструктивно схожий с взрывателем от боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Действительно ли это так еще предстоит выяснить экспертам. Когда горожанин попытался распилить металлическую болванку при помощи болгарки, произошел хлопок. В результате пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что у него повреждены кисти рук. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виктория Денисова возглавила «Открытие» Private Banking
Белгородцы борются за сохранение сквера в районе автовокзала
Междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи с 1 июня будут бесплатны
В Белгороде на улице Студенческая произошел взрыв
В Белгородской области за семь месяцев отправили на штрафстоянки 283 автобуса
«Мираторг» расширяет ассортимент
В Белгородской области при столкновении «Киа» с «Таврией» пострадала 14-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе«Клиент-Банк»
«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»
Белгородские приставы выиграли турнир по стрельбе
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
Команда белгородцев стала лучшей на Межведомственных соревнованиях специалистов-кинологов Юга России
Банковская группа «Открытие» опубликовала итоги за 1 квартал
Белгородские приставы расскажут о долгах
За прошедшую неделю в Белгородской области ликвидировали 21 снаряд
В Белгородской области продлили особый противопожарный режим
На выходных 35 белгородских водителей сели за руль под градусом
В Белгородской области при столкновении автобуса и легковушки пострадали четыре человека