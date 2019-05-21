Подорвавшийся белгородец предположительно пытался распилить взрыватель от боеприпаса

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-21T17:30:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, ЧП случилось около 12 часов 20 минут 21 мая на улице Студенческая в Белгороде. По информации неофициальных источников, в помещении, где произошел взрыв, находится пункт приема металла.

По предварительным данным, мужчина 1971 года принес туда предмет, конструктивно схожий с взрывателем от боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Действительно ли это так еще предстоит выяснить экспертам. Когда горожанин попытался распилить металлическую болванку при помощи болгарки, произошел хлопок. В результате пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что у него повреждены кисти рук. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU