Виктория Денисова возглавила «Открытие» Private Banking

СЕГОДНЯ 17:47 2019-05-21T17:47:56+03:00

Новый руководитель будет отвечать за развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных частных клиентов банка

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Виктория Денисова окончила МГЛУ имени Мориса Тореза, получила степень МВА в Московской международной высшей школе бизнеса по специальности «Стратегический менеджмент», имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.Она имеет успешный опыт работы в Группе - с ноября 2013 года занимала пост генерального директора УК «Открытие».

Бизнес-направление «Открытие» Private Banking оказывает финансовые и нефинансовые услуги для состоятельных частных клиентов. Основные задачи руководителя - расширение региональной сети Private Banking группы, улучшение качества сервиса для VIP-клиентов, трансформация продуктовой линейки.

- Уверен, что целеустремленность, профессионализм и успешный опыт работы в сфере инвестиций помогут Виктории Денисовой укрепить лидерские позиции банка в данном сегменте рынка и вывести обслуживание клиентов на еще более высокий качественный уровень, - отметил Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока ПАО Банк «ФК Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU