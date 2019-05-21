2019-05-21T17:47:56+03:00
Экономика

Виктория Денисова возглавила «Открытие» Private Banking

Новый руководитель будет отвечать за развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных частных клиентов банка
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Виктория Денисова окончила МГЛУ имени Мориса Тореза, получила степень МВА в Московской международной высшей школе бизнеса по специальности «Стратегический менеджмент», имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.Она имеет успешный опыт работы в Группе - с ноября 2013 года занимала пост генерального директора УК «Открытие».

Бизнес-направление «Открытие» Private Banking оказывает финансовые и нефинансовые услуги для состоятельных частных клиентов. Основные задачи руководителя - расширение региональной сети Private Banking группы, улучшение качества сервиса для VIP-клиентов, трансформация продуктовой линейки.

- Уверен, что целеустремленность, профессионализм и успешный опыт работы в сфере инвестиций помогут Виктории Денисовой укрепить лидерские позиции банка в данном сегменте рынка и вывести обслуживание клиентов на еще более высокий качественный уровень, - отметил Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока ПАО Банк «ФК Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подорвавшийся белгородец предположительно пытался распилить взрыватель от боеприпаса
Белгородцы борются за сохранение сквера в районе автовокзала
Междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи с 1 июня будут бесплатны
В Белгороде на улице Студенческая произошел взрыв
В Белгородской области за семь месяцев отправили на штрафстоянки 283 автобуса
«Мираторг» расширяет ассортимент
В Белгородской области при столкновении «Киа» с «Таврией» пострадала 14-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе«Клиент-Банк»
«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»
Белгородские приставы выиграли турнир по стрельбе
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
Команда белгородцев стала лучшей на Межведомственных соревнованиях специалистов-кинологов Юга России
Банковская группа «Открытие» опубликовала итоги за 1 квартал
Белгородские приставы расскажут о долгах
За прошедшую неделю в Белгородской области ликвидировали 21 снаряд
В Белгородской области продлили особый противопожарный режим
На выходных 35 белгородских водителей сели за руль под градусом
В Белгородской области при столкновении автобуса и легковушки пострадали четыре человека