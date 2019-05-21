2019-05-21T16:21:31+03:00
Общество

Белгородцы борются за сохранение сквера в районе автовокзала

На месте сквера в Белгороде планируется построить торговый центр, но местные жители готовы его отстоять
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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..Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ
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На протяжении недели жители домов по улицам Челюскинцев, Богдана Хмельницкого и Урожайной выходят на сход граждан с целью отстоять рекреационную зону возле остановки.

На участке площадью 73 квадратных метра по адресу Богдана Хмельницкого – Урожайная планируют построить торговый центр. На протяжении недели жильцы домов собираются на сходы граждан, привлекают депутатов, сотрудников администрации и прокуратуру с целью прекратить строительство. Застройщик Борис Чачашвили неоднократно приходил к недовольным горожанам и предоставлял им договор аренды данного участка. Как сообщают местные жители, разрешение на строительство директор «Стройгаранта» так и не показал.

. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Активисты собирают подписи под коллективным обращением в прокуратуру, управление архитектуры и городской департамент правительства.

По результатам первых обращений 20 мая был демонтирован забор, огораживающий стройку.

. Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

- Вчера к нам приезжали представители белгородского озеленения, оценивали ущерб зеленым насаждениям. Также к нам приходил первый заместитель мэра Василий Голиков, он объяснил, что без разрешения Чачашвили может строить только магазин придорожных товаров, а не торговый центр. Жители не согласны принимать и такие условия. Мы хотим сохранить единственный «зеленый островок». – прокомментировал ситуацию житель микрорайона Михаил Пищулин.

Ранее, на встрече с гражданами, Борис Чачашвили рассказал, что планирует торговый центр, где на первом этаже будет находиться магазин, а на втором расположится стоматология, где будет работать его жена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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