2019-05-21T14:31:42+03:00
Происшествия

В Белгороде на улице Студенческая произошел взрыв

Мужчине травмировало кисти рук
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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ЧП случилось в полдень 21 мая в Белгороде. По данным пресс-службы областного УМВД, в 12 часов 20 минут в Дежурную часть поступило сообщение о том, что в нежилом помещении на улице Студенческая произошел хлопок. В результате пострадал один мужчина. Он госпитализирован в больницу с травматическими повреждениями рук. Как пишут в соцсетях, все случилось в пункте приема металла. Предположительно, при распиле взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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