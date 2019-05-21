Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе«Клиент-Банк»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-21T12:13:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для предпринимателей и юридических лиц. Теперь клиенты Банка могут открыть депозит «Классическийon-line» с расширенным функционалом, а также оформить новый депозит «С возможностью расторжения» черезсистему «Клиент-Банк».

В рамках депозита «Классическийon-line» клиентам стали доступны более удобные опции. Банк увеличил максимальный срок депозита –с 1 до 3 лет. Кроме того, предприниматели и юридические лица получили возможность открыть депозит в Банке УРАЛСИБ со счета в стороннем банке, что поможет существенно сэкономить время. Начисленные проценты, по выбору клиента, могут выплачиваться на расчетный счет ежемесячно, в конце срока депозита, либо капитализироваться.

Также Банк предлагает клиентам оформить в системе «Клиент-Банк» депозит «С возможностью расторжения». Минимальный срок депозита составляет 2 месяца.Согласно условиям, возможен досрочный возврат всей суммы депозита по истечении 30 календарных дней с момента размещения средств. Выплата процентов производится, по выбору клиента, ежемесячно или в конце срока депозита.

Оформить оба депозита можно как в системе «Клиент-Банк», так и в отделениях Банка УРАЛСИБ.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка и по телефону горячей линии для корпоративных клиентов: 8 800 700-77-16.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU