Междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи с 1 июня будут бесплатны

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-21T15:21:53+03:00

Можно будет позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране

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Ранее «Ростелеком» уже обнулил стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений. А с 1 июня этого года оператор отменил плату и за междугородние звонки.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тысяч универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего таксофоны установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 118 тысяч, или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU