2019-05-21T11:32:51+03:00
Общество

Белгородские приставы выиграли турнир по стрельбе

Накануне завершились соревнования, посвященные памяти майора А.П. Журавлева
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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Их участниками стали коллективы физической культуры Белгородской региональной организации Общества «Динамо». Команды соревновались в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (АК).

УФССП России по Белгородской области представляли судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Игорь Кащаев, Виктор Лучников и Денис Цуканов. Им предстояло проявить свои умения в скоростной стрельбе лежа, с колена и стоя, совершив по 10 выстрелов из каждого положения.

Отличные результаты позволили команде приставов занять первое место в своей группе и общекомандном зачете. За что она и была награждена кубком и дипломом БРО «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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