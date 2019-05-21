Белгородские приставы выиграли турнир по стрельбе

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-21T11:32:51+03:00

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Их участниками стали коллективы физической культуры Белгородской региональной организации Общества «Динамо». Команды соревновались в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (АК).

УФССП России по Белгородской области представляли судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Игорь Кащаев, Виктор Лучников и Денис Цуканов. Им предстояло проявить свои умения в скоростной стрельбе лежа, с колена и стоя, совершив по 10 выстрелов из каждого положения.

Отличные результаты позволили команде приставов занять первое место в своей группе и общекомандном зачете. За что она и была награждена кубком и дипломом БРО «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU