2019-05-21T11:32:32+03:00
Общество

Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам

Акция действует с 20 мая
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

С 20 мая по 15 июля 2019 года в рамках акции клиенты могут оформить кредитную карту Visa Credit Gold, Visa Credit Classic или Visa Credit Momentum и получать 10% бонусов СПАСИБО на операции в категории «кафе и рестораны», совершенные до конца сентября 2019 года.

Акция действует для клиентов с предодобренным предложением и без него. По всем картам, оформленным в течение акции, предусмотрены бесплатное обслуживание на весь срок действия карты, бесплатная услуга СМС-информирования об операциях и беспроцентный период до 50 дней.

- Кредитные карты Сбербанка стали выгоднее для наших клиентов. В летние месяцы расходы по кредитным картам в кафе и ресторанах возрастают более чем на 10% по сравнению с остальным годом, и мы уверены, что повышенные бонусы сделают летний отдых еще приятнее, а бесплатное обслуживание не потребует дополнительных затрат, - рассказал управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» ПАО Сбербанк Сергей Широков.

«Спасибо от Сбербанка» — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держателем банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвует более 39 млн. человек.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мираторг» расширяет ассортимент
В Белгородской области при столкновении «Киа» с «Таврией» пострадала 14-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе«Клиент-Банк»
«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»
Белгородские приставы выиграли турнир по стрельбе
Команда белгородцев стала лучшей на Межведомственных соревнованиях специалистов-кинологов Юга России
Банковская группа «Открытие» опубликовала итоги за 1 квартал
Белгородские приставы расскажут о долгах
За прошедшую неделю в Белгородской области ликвидировали 21 снаряд
В Белгородской области продлили особый противопожарный режим
На выходных 35 белгородских водителей сели за руль под градусом
В Белгородской области при столкновении автобуса и легковушки пострадали четыре человека