2019-05-21T13:57:10+03:00
Общество

«Мираторг» расширяет ассортимент

Среди продукции из свинины в потребительской упаковке появилась новинка - бекон для жарки со специями и пряностями
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Одним из наиболее приоритетных направлений своей деятельности агрохолдинг считает выпуск продукции, ориентированной на конечного потребителя. Высокотехнологичные мясоперерабатывающие предприятия холдинга, расположенные в Белгородской, Брянской и Калининградской областях, оснащены современным оборудованием - это позволяет в кратчайшие сроки перенастраивать производство на выпуск новинок, реагируя на потребительские предпочтения.

При изготовлении бекона «Криспи» используется маринад с добавлением сушеных томатов, специй и пряностей. Бекон завернут по спирали на шпажку - его легко приготовить как на сковороде, так и на гриле. А для удобства покупателей продукция расфасована по 200 граммов в упаковке, позволяющей сохранять ее свежесть и вкусовые качества до 13 суток при температуре от -1,5 до +4 градусов.

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- Бекон – один из самых популярных продуктов из свинины, - отмечают в пресс-службе АПХ «Мираторг». - Мы предлагаем покупателям оценить новый вкус, созданный по оригинальной авторской рецептуре, который прекрасно подойдет, в том числе, в качестве самостоятельного мясного блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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