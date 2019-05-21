В Белгородской области при столкновении «Киа» с «Таврией» пострадала 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-21T13:08:58+03:00

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В понедельник, 20 мая, около полудня в Белгороде на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Мичурина столкнулись «Киа Соул» под управлением 20-летней девушки и «Заз-1440», за рулем которого находился 23-летний парень. В отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции сообщили, что причины этого ДТП еще устанавливаются. Известно, что в аварии пострадали две пассажирки «Таврии» 20-ти и 14-ти лет. Девушек с травмами доставили в лечебное учреждение.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Еще одно ДТП произошло в тот же день около 23 часов 30 минут в Старооскольском городском округе на объездной дороге. По предварительным данным, 28-летняя автомобилистка на «Хендае» не пропустила мотоцикл «Сузуки» под управлением 26-летнего водителя. Мотоциклист получил травмы. Позже парень самостоятельно обратился в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU