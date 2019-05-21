Команда белгородцев стала лучшей на Межведомственных соревнованиях специалистов-кинологов Юга России

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-21T11:13:45+03:00

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В Ростове-на-Дону 17 мая прошли 21 Межведомственные соревнования специалистов-кинологов Юга России. В этот раз турнир был посвящен 110 годовщине со дня образования первого кинологического подразделения в системе МВД.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Жюри оценивало участников по трем направлениям: «Следовая работа», «Поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов» и «Поиск наркотических средств». УМВД России по Белгородской области представляли сотрудники Центра кинологической службы Александр Куксов, Дмитрий Жилин и ветеран служебного собаководства Николай Леонов вместе со своими подопечными. Домой они вернулись с кубком и дипломом, заняв первое место в общекомандном зачете.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородские кинологи пополнили копилку наград.

ИСТОЧНИК KP.RU