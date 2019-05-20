Банковская группа «Открытие» опубликовала итоги за 1 квартал

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-20T17:39:35+03:00

Согласно документу, все ключевые показатели бизнеса в текущем году существенно улучшились

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Напомним, 1 января 2019 года группа «Открытие» завершила юридическую процедуру присоединения ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБИНК Диджитал» к ПАО Банк «ФК Открытие». Результаты группы «Открытие» обусловлены успешной интеграцией банков, реализацией новых инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его эффективности.

Чистая прибыль Группы составила 23,8 миллиарда рублей.Основными источниками дохода в 1 квартале стали чистые процентный и торговый доходы, результаты пенсионной и страховой деятельности и чистый комиссионный доход - 39,3%, 22,3%, 16,8% и 13,1% от операционного дохода соответственно.

Кредитный портфель Группы за вычетом резервов по итогам 1 квартала увеличился на 37,7%: портфель юридических лиц вырос до 523,6 миллиарда рублей, розничный - до 196,4 миллиарда.

Основным источником фондирования для Группыявляется объем средств клиентов. По итогам 1 квартала его рост составил 56,0%. По состоянию на 31 марта средства юридических лиц составляют 32,7%, на долю физических лиц приходится 67,3%.

Консолидированная финансовая отчетность доступна для просмотра по адресу: http://ir.open.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU