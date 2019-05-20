2019-05-20T17:09:24+03:00
Общество

Белгородские приставы расскажут о долгах

Встреча с горожанами состоится в здании железнодорожного вокзала
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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Мероприятия, когда любой желающий может узнать о наличии задолженности, стали для Белгородчины уже традицией. Не секрет, что такие встречи с приставами, организуемые в торговых центрах или других многолюдных точках, пользуются у населения популярностью.

22 мая с 11.00 до 13.00 мобильная группа сотрудников УФССП России по Белгородской области совместно с сотрудниками Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте будет работать на железнодорожном вокзале. Приставы проинформируют всех желающих о наличии или отсутствии задолженности по исполнительным производствам. Естественно, ответят и на возникающие у населения вопросы.

Важно, что неприятные моменты можно будет решить, не откладывая в долгий ящик: белгородцам предоставят возможность оплатить долги прямо на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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