За прошедшую неделю в Белгородской области ликвидировали 21 снаряд

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-20T15:50:59+03:00

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Взрывотехники отделения взрывотехнических работ поисково-спасательной службы Белгородской области ежедневно находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны в опасной близости с жилыми домами, в местах с массовым пребыванием людей, в лесополосе. За прошедшую неделю в регионе обнаружили 21 снаряд. Минометные мины, артиллерийские снаряды, гранаты и авиабомбу SD-10 ликвидировали на специальном полигоне.

Взрывотехники областной Поисково-спасательной службы напоминают: обнаружив подозрительный предмет, напоминающий внешним видом боеприпас, нужно пометить место находки и сообщить об этом в полицию или представителю власти. И ни в коем случае не прикасайтесь к снарядам и не ведите рядом с местом находки никаких работ.

ИСТОЧНИК KP.RU