2019-05-20T14:26:13+03:00
Общество

В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

Такое решение приняли из-за сухой и жаркой погоды в регионе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: управление лесами Белгородской области.фото: управление лесами Белгородской области.
Изменить размер текста:

Особый противопожарный режим продлен с 20 мая по 9 июня 2019 года. Такое решение было принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, возникновением в лесах Белгородской области высокой пожарной опасности.

На это время для белгородцев ограничено пребывание в лесах области и въезд в них транспортных средств. Также не рекомендуется проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Лесники напоминают об обязательном соблюдении требований Правил пожарной безопасности в лесах. Нарушения этих правил в условиях действия особого противопожарного режима увеличивает штрафы, а именно: на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 и на юридических лиц - от 300 000 до 500 тысяч рублей. А за действия, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность.

О лесных пожарах, незаконной вырубке леса и любых нарушениях экологического законодательства можно сообщить в региональную диспетчерскую службу управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области по круглосуточному телефону 8(4722)33-66-97 и по бесплатному номеру телефона Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На выходных 35 белгородских водителей сели за руль под градусом
В Белгородской области при столкновении автобуса и легковушки пострадали четыре человека
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
В городе Строитель общественники провели рейды по торговым точкам
В Белгороде на припаркованную иномарку упало дерево
По Белгороду вновь прокатилась волна эвакуаций
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
В Белгородской области на базе казачьего хутора состоялся конно-спортивный праздник
В белгородских лесах сотрудники лесничества обнаружили краснокнижное растение
В Белгороде открыли XIV Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки «Гармония»
В связи с проведением Крестного хода в центре Белгорода ограничат движение транспорта
В Белгороде полицейские изъяли более 100 свертков с героином
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Ясеневый черный пильщик съел всю листву в Центральном парке Белгорода
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Банк «Открытие» доказал эффективность нового механизма санации
В Белгороде продолжается масштабный ремонт дорог
Белгородэнерго принимает заявки на подключение к сетям в электронном виде
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада