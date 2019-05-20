В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-20T14:26:13+03:00

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Особый противопожарный режим продлен с 20 мая по 9 июня 2019 года. Такое решение было принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, возникновением в лесах Белгородской области высокой пожарной опасности.

На это время для белгородцев ограничено пребывание в лесах области и въезд в них транспортных средств. Также не рекомендуется проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Лесники напоминают об обязательном соблюдении требований Правил пожарной безопасности в лесах. Нарушения этих правил в условиях действия особого противопожарного режима увеличивает штрафы, а именно: на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 и на юридических лиц - от 300 000 до 500 тысяч рублей. А за действия, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность.

О лесных пожарах, незаконной вырубке леса и любых нарушениях экологического законодательства можно сообщить в региональную диспетчерскую службу управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области по круглосуточному телефону 8(4722)33-66-97 и по бесплатному номеру телефона Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU