2019-05-20T13:29:21+03:00
Общество

На выходных 35 белгородских водителей сели за руль под градусом

В региональной Госавтоинспекции подвели итоги рейдов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Сплошные проверки, как обычно, проходили в Белгородской области с вечера пятницы и на протяжении выходных. В период с 17 по 19 мая сотрудники ГИБДД поймали 35 водителей, с признаками опьянения. Некоторые из них не скрывали, что сели за руль подшофе. Другие от прохождения медосвидетельствования воздержались. Еще шестеро колесили по дорогам региона будучи уже лишенными прав за различные нарушения ПДД.

Восемь автомобилистов рискуют стать фигурантами уголовных дел, так как уже не в первый раз уже попадаются за рулем в нетрезвом виде. Не став дождаться истечения срока действия административного наказания, они вновь сели за руль под градусом. По информации областного суда только в 2018 году за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения осуждено 530 водителей. Напомним, максимальное наказание за рецидив пьяной езды – два года лишения свободы.

В ходе рейдов инспекторы ГИБДД также привлекли к ответственности 107 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. В отношении последних составлено 133 материала за пересечение проезжей части в неположенном месте.

За нарушения правил перевозки детей штрафы выписали 72 автомобилистам. Еще 250 привлечены к ответственности за тонировку и 14 – за встречную полосу. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Белгородской области, всего за выходные было выявлено 1357 нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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