В Белгородской области при столкновении автобуса и легковушки пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-20T12:33:43+03:00

Все они с травмами были доставлены в больницу

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ДТП произошло в воскресенье, 19 мая, в Губкинском городском округе. По предварительным данным, в одиннадцатом часу дня на тринадцатом километре дороги «Губкин - Аверино - Архангельское - Никаноровка - Ольховатка - Лопухинка» 38-летний водитель «ПАЗика» не уступил дорогу автомобилю «Ваз 21101» под управлением 35-летнего мужчины.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в результате столкновения пострадали четыре человека. Травмы получили водитель «десятки» и его 30-летняя пассажирка, а также пассажирки автобуса – 43-летняя и 71-летняя женщины. Все они с травмами были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU