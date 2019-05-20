2019-05-20T12:33:43+03:00
Происшествия

В Белгородской области при столкновении автобуса и легковушки пострадали четыре человека

Все они с травмами были доставлены в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

ДТП произошло в воскресенье, 19 мая, в Губкинском городском округе. По предварительным данным, в одиннадцатом часу дня на тринадцатом километре дороги «Губкин - Аверино - Архангельское - Никаноровка - Ольховатка - Лопухинка» 38-летний водитель «ПАЗика» не уступил дорогу автомобилю «Ваз 21101» под управлением 35-летнего мужчины.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в результате столкновения пострадали четыре человека. Травмы получили водитель «десятки» и его 30-летняя пассажирка, а также пассажирки автобуса – 43-летняя и 71-летняя женщины. Все они с травмами были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области продлили особый противопожарный режим
На выходных 35 белгородских водителей сели за руль под градусом
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
В городе Строитель общественники провели рейды по торговым точкам
В Белгороде на припаркованную иномарку упало дерево
По Белгороду вновь прокатилась волна эвакуаций
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
В Белгородской области на базе казачьего хутора состоялся конно-спортивный праздник
В белгородских лесах сотрудники лесничества обнаружили краснокнижное растение
В Белгороде открыли XIV Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки «Гармония»
В связи с проведением Крестного хода в центре Белгорода ограничат движение транспорта
В Белгороде полицейские изъяли более 100 свертков с героином
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Ясеневый черный пильщик съел всю листву в Центральном парке Белгорода
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Банк «Открытие» доказал эффективность нового механизма санации
В Белгороде продолжается масштабный ремонт дорог
Белгородэнерго принимает заявки на подключение к сетям в электронном виде
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада