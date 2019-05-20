2019-05-20T11:56:30+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»

Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Лето»
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Минимальная сумма вклада составляет100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Вклад «Лето» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока и способа открытия вклада. Максимальная ставка до 8% годовых в рублях и до 2,5% годовых в долларах США доступна в случае оформления вклада дистанционно – в Интернет- или Мобильном банке УРАЛСИБ.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены.Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Лето» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатно) или на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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