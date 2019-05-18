2019-05-18T17:15:15+03:00
Общество

В Белгородской области на базе казачьего хутора состоялся конно-спортивный праздник

Свое мастерство гостям продемонстрировали юные наездницы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Конно-спортивный праздник прошел в селе Вторая Стрелица Шебекинского района на базе казачьего хутора «Державный». Мероприятие было посвящено очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти героически погибшего в Чечне милиционера Владимира Присекина. Участники чествовали ветерана Ивана Владимировича Машкина и мать сотрудника органов внутренних дел Александру Иосифовну. Со словами благодарности за воспитание сына к женщине обратились заместитель начальника регионального УМВД – начальник Следственного управления Юрий Баранов и руководитель территориального отдела полиции Алексей Шкрогаль.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Зрителей радовали творческие коллективы. Гвоздем программы стали выступления воспитанников конно-споритвного клуба, продемонстрировавших сложные номера верховой езды. Праздник получился, как всегда, ярким. Гости получили возможность отдохнуть на природе и окунуться в колорит казачьего быта.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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