2019-05-18T10:36:57+03:00
Звезды

В Белгороде открыли XIV Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки «Гармония»

Фестиваль проходит в преддверии Дня славянской письменности и культуры
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде открыли XIV Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки «Гармония». Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации а Белгорода.В Белгороде открыли XIV Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки «Гармония». Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации а Белгорода.
Изменить размер текста:

XIV Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки «Гармония» открылся в Белгороде в преддверии Дня славянской письменности и культуры.

Для гостей на торжественной церемонии открытия играл симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии под управлением народного артиста КНР, руководителя Хунаньского оркестра Сяо Минга. Концерт для фортепиано с оркестром №1 композитора Петра Чайковского исполнил лауреат международных конкурсов, стипендиат благотворительного фонда Владимира Спивакова Дмитрий Юдин.

Конкурс будет проходить в течение четырех дней. Юных участников из России, Украины, Сербии и Китая ждут прослушивания, мастер-классы, экскурсии, круглые столы с членами жюри. Мастерство конкурсантов будут оценивать по семи номинациям известные музыканты: преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных, Воронежского государственного института искусств, музыкального колледжа «Марко Тайчевич» сербского города Лазареваца, Тяньцзиньской консерватории и БГИИК.

Напомним, что конкурс-фестиваль «Гармония» проходит под патронатом Министерства культуры России. Учредителем и организатором мероприятия является администрация Белгорода при поддержке управления культуры Белгородской области. За время его существования победителями и призерами стали более 5 тысяч юных талантов.

Награждение и гала-концерт победителей пройдет в Большом зале Белгородской государственной филармонии 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В белгородских лесах сотрудники лесничества обнаружили краснокнижное растение
В связи с проведением Крестного хода в центре Белгорода ограничат движение транспорта
В Белгороде полицейские изъяли более 100 свертков с героином
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Ясеневый черный пильщик съел всю листву в Центральном парке Белгорода
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Банк «Открытие» доказал эффективность нового механизма санации
В Белгороде продолжается масштабный ремонт дорог
Белгородэнерго принимает заявки на подключение к сетям в электронном виде
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада