СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-18T10:36:57+03:00

В Белгороде открыли XIV Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки «Гармония». Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации а Белгорода.

Фестиваль проходит в преддверии Дня славянской письменности и культуры

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XIV Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки «Гармония» открылся в Белгороде в преддверии Дня славянской письменности и культуры.

Для гостей на торжественной церемонии открытия играл симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии под управлением народного артиста КНР, руководителя Хунаньского оркестра Сяо Минга. Концерт для фортепиано с оркестром №1 композитора Петра Чайковского исполнил лауреат международных конкурсов, стипендиат благотворительного фонда Владимира Спивакова Дмитрий Юдин.

Конкурс будет проходить в течение четырех дней. Юных участников из России, Украины, Сербии и Китая ждут прослушивания, мастер-классы, экскурсии, круглые столы с членами жюри. Мастерство конкурсантов будут оценивать по семи номинациям известные музыканты: преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных, Воронежского государственного института искусств, музыкального колледжа «Марко Тайчевич» сербского города Лазареваца, Тяньцзиньской консерватории и БГИИК.

Напомним, что конкурс-фестиваль «Гармония» проходит под патронатом Министерства культуры России. Учредителем и организатором мероприятия является администрация Белгорода при поддержке управления культуры Белгородской области. За время его существования победителями и призерами стали более 5 тысяч юных талантов.

Награждение и гала-концерт победителей пройдет в Большом зале Белгородской государственной филармонии 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU