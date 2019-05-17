СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-17T17:01:15+03:00

В Белгороде полицейские изъяли более 100 свертков с героином. Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

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Оперативники УНК УМВД России по Белгородской области при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» задержали 29-летнего мужчину по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. У него было обнаружено более 100 свертков с героином, общий вес которого составил более 200 граммов.

Как выяснилось, злоумышленник прибыл в областной центр из другого региона, чтобы продать героин. При личном досмотре подозреваемого, а также в тайниках, которые успел сделать закладчик, полицейские обнаружили приготовленное к сбыту порошкообразное вещество. Наркотическое средство нашли и в гостиничном номере подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Отметим, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, в связи с чем был к ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ. За совершение данного правонарушения мужчине назначено наказание в виде административного ареста. После отбытия наказания ему будет избрана мера пресечения в рамках уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU