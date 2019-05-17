2019-05-17T18:42:30+03:00
Общество

В связи с проведением Крестного хода в центре Белгорода ограничат движение транспорта

21 мая пройдет традиционный Крестный ход с чудотворной иконой святителя Николя Ратного
Ирина ТАРАСОВА
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21 мая пройдет традиционный Крестный ход с чудотворной иконой святителя Николя Ратного.21 мая пройдет традиционный Крестный ход с чудотворной иконой святителя Николя Ратного.
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Так, 20 мая с 22.00 и до 14.00 21 мая будут ограничены остановка и стоянка транспортных средств по ул. Преображенской в районе Преображенского кафедрального собора, по ул. Попова от ул. Преображенской до ул. Победы, а также по Театральному проезду от проспекта Славы до ул. Победы, по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по проспекту Славы от проспекта Богдана Хмельницкого до ул. Попова, по Гражданскому проспекту от ул. Попова до ул. Князя Трубецкого.

21 мая движение транспорта будет запрещено с 11.00 до 14.00 по ул. Преображенской в районе Преображенского кафедрального собора, по ул. Попова от ул. Преображенской до ул. Победы, по Театральному проезду от проспекта Славы до ул. Победы, по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по проспекту Славы от проспкекта Богдана Хмельницкого до ул. Попова, по Гражданскому проспекту от ул. Попова до ул. Князы Трубецкого, по ул. Николая Чумичова от проспекта Славы до ул. Победы.

Движение рекомендуется осуществлять по объездным маршрутам по прлспекту Богдана Хмельницкого, Белгородскому проспекту и ул. Князя Трубецкого.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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