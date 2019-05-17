2019-05-17T12:33:27+03:00
Общество

В Белгороде продолжается масштабный ремонт дорог

Закончить ремонтные работы дорожники планируют к средине июня
Ирина ТАРАСОВА
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Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.
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На 12 участниках улично-дорожной сети Белгорода продолжается масштабный ремонт. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре планируется отремонтировать к середине июня 15 участков протяженностью около 16 километров

В настоящий момент дорожные работы завершены и наносится разметка на ул. Студенческой, проспекте Славы от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Сумской, 2-м Кашарском переулке.

Укладка нижнего слоя покрытия выполняется на ул. Железнодорожной, ул. Князы Трубецкого от проспекта Белгородского до ул. Пугачева, ул. Шершнева от проспекта Богдана Хмельницкого до ул. Садовой. На Харьковской и Супруновской из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также ул. Некрасова от Мичурина до проспекта Б. Хмельницкого и Садовой ведется укладка верхнего слоя покрытия. На ул. Королева от проспекта Ватутина до ул. Губкина верхний слой уже выполнен.

На проспекте Б. Хмельницкого от ул. Красноармейской до Свято-Троицкого бульвара ведется фрезерование старого покрытия. Эти работы завершены на ул. 60 лет Октября от Буденного до ул. Спортивной.

Отметим, что на ремонтируемых улицах установлены дорожные знаки и паспорта объектов

ИСТОЧНИК KP.RU

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