2019-05-17T11:11:48+03:00
Общество

Белгородэнерго принимает заявки на подключение к сетям в электронном виде

Для регистрации потребуется указать категорию пользователя, почтовый адрес, логин и пароль
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Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» можно в электронном виде через Личный кабинет клиента на официальном сайте компании по адресу: http://www.mrsk-1.ru.

Для регистрации потребуется указать категорию пользователя, почтовый адрес, логин и пароль. После активации – добавить объект подключения и заполнить специальную форму заявки, выбрав нужный тип подключения (новое, временное, увеличение мощность), основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии документов. В случае необходимости можно сохранить черновик с возможностью дальнейшего редактирования. После отправки заявка поступает в работу.

Личный кабинет экономит время клиента, поскольку дает возможность отслеживать статус исполнения договора и обмениваться документами в процессе техприсоединения.

В первом квартале текущего года в Белгородэнерго поступило 1409 заявки на технологическое присоединение, 452 из них зарегистрированы через Личный кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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